Daniil Medvedev weigert sich zu akzeptieren, dass Tennis wieder ein Oligopol ist

Während sich die Tenniswelt nach dem spektakulären Finale von Roland Garros vor Carlos Alcaraz und Jannik Sinner verbeugte, ist der negative Teil, dass dies bedeuten könnte, dass Tennis, zumindest die vier Grand Slams, wieder zu einem Oligopol zwischen nur zwei Spielern, dem Spanier und dem Italiener, wird, eine Wiederholung der "Big Three"-Ära mit Nadal. Federer, Djokovic (und in geringerem Maße Andy Murray): Nur zwei Spieler, die in den 90er Jahren geboren wurden und im Schatten dieser vier Giganten spielten, konnten einen Grand-Slam-Titel holen: Daniil Medvedev (US Open 2021, drei weitere Major-Finals verloren) und Dominic Thiem (US Open 2020, drei weitere Major-Finals verloren).

Thiem trat im vergangenen Jahr im Alter von 31 Jahren in den Ruhestand, nun ist Medvedev, 29, ehemalige Nummer 1 der Welt, der einzige Sprecher der "Best of the Rest"-Generation: Tennisspieler, die sehr gut, aber nicht ganz auf dem gleichen Niveau sind, wie Alexander Zverev, Stefanos Tistsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz, Matteo Berretini oder Nick Kyrgios (allesamt Grand-Slam-Finalisten, die den Titel noch nicht gewonnen haben).

Medvedev will jedoch nicht glauben, dass sie bei Grand Slams von diesen beiden ins Abseits gedrängt werden: "Wir sind nicht so gut wie Federer, Nadal, Djokovic oder Murray, und wir sind auch nicht so gut wie Sinner und Alcaraz. Aber ich bin sicher, dass unsere Generation noch mehr Grand-Slam-Titel gewinnen wird", sagte der Russe bei Univers Tennis.

Alcaraz und Sinner haben die letzten sechs Grand Slams gewonnen, insgesamt acht davon (Roland Garros 2024 und 2025, Wimbledon 2024 und 2023, US Open 2022 für Alcaraz; US Open 2024 und Australian Open 2024 und 2024 für Sinner ). Und sie sind jünger als die meisten von ihnen...