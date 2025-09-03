Daniel Ricciardos Aston Martin Valkyrie wird versteigert

HQ

Das Leben nach der Formel 1 wird aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich nicht besonders hart sein, da der ehemalige Red Bull/McLaren-Star während seiner Jahre im Sport anscheinend rund 100 Millionen US-Dollar verdient hat. Doch sein 2023er Aston Martin Valkyrie soll nun gehen und es scheint, dass er Gefahr läuft, Geld für das begehrte Hypercar zu verlieren, das einst von Red Bulls ehemaligem Chefingenieur Adrian Newey entworfen wurde und wahrscheinlich am nächsten kommt zu einem Formel-1-Auto mit Dach/Nummernschildern, die man bekommen kann.

Laut dem Top Gear Magazine zahlte Ricciardo weit über 3,5 Millionen US-Dollar für das Auto (einschließlich Steuern), das die Auktionsseite Broad Arrow Auctions für rund 3 Millionen US-Dollar (einschließlich Steuern) verkaufen soll. Anscheinend stieg der Preis für Daniels Spezifikation, weil er alle verfügbaren Optionen für das Auto hinzufügte und seine eigene blaue Lackierung entwarf, die allein fast 40.000 Dollar kostete. Die Laufleistung in diesem Auto zeigt nur 160 km an, was natürlich bedeutet, dass er es kaum ein einziges Mal gefahren ist.