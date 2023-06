Daniel Radcliffe will nicht in der neuen Harry-Potter-TV-Serie auftreten

HQ

Falls Sie es verpasst haben: Warner Bros. Discovery arbeitet an einem Reboot der Harry-Potter-Serie im TV-Format für ihren Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max), und wir sprechen von einer Neuinterpretation der Originalbücher, die zu der unglaublich erfolgreichen Filmreihe geführt haben.

Aber werden die alten Schauspieler involviert sein, wenn auch nur in Cameo-Rollen? Im Fall von Daniel Radcliffe ist die Antwort ein ziemlich klares Nein. In einem Interview mit Deadline sagt er, dass es für ihn seltsam wäre, in dem Film mitzuspielen:

"Ich glaube nicht, nein. Sicherlich, alles, was ich über die Serie gelesen habe, beginnt neu, also wäre es ein bisschen seltsam, wenn ich vorbeischauen würde ... Ich denke, dass Harry Potter immer dazu bestimmt war, wie Sherlock Holmes zu werden... Es gibt wahrscheinlich ein achtjähriges Kind da draußen, dessen Leben sich in ein paar Jahren ändern wird, also geht mein Gehirn dorthin."

Warner Bros. verspricht, dass es sich um eine "originalgetreue Adaption" mit praktisch unbegrenzten Ressourcen handeln wird.