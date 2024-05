Daniel Radcliffe verteidigt seine Haltung zu J.K. Rowling

Es ist sehr schwer zu behaupten, dass einer der Kinderstars, die ihre Karriere durch die Harry-Potter-Filme gemacht haben, den gleichen Erfolg gehabt hätte, wenn sie einfach losgelassen worden wären, um andere Filme und Projekte auszuprobieren.

In Anbetracht der Meinungen des Schöpfers des Franchise, von denen viele als transphob angesehen werden können, ist es für einige Schauspieler jedoch schwierig geworden, sich mit J.K. Rowling zu identifizieren. Daniel Radcliffe, Harry Potter höchstpersönlich, hat sich nach Gegenreaktionen auf ihre Kommentare von der Autorin distanziert.

Im Gespräch mit The Atlantic sprach Radcliffe über die Reaktionen, die er erhalten hat, und darüber, wie er von einigen als undankbar bezeichnet wurde.

"Ohne sie hätte es Harry Potter natürlich nicht gegeben", sagt er. "Ohne diese Person wäre also wahrscheinlich nichts in meinem Leben so passiert, wie es ist. Aber das bedeutet nicht, dass du die Dinge, an die du wirklich glaubst, dein ganzes Leben lang jemand anderem schuldest... Ich werde mich weiterhin für die Rechte aller LGBTQ-Menschen einsetzen und habe keinen weiteren Kommentar abzugeben."

Stimmen Sie Radcliffe zu, oder glauben Sie, dass er im Unrecht ist?