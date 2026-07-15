Daniel Radcliffe und Peter Dinklage stoßen zur Besetzung von Netflix s alternativer Version von Aschenputtel, bekannt als Steps

Netflix zeigt stetig neue Looks und Einblicke in seinen kommenden animierten Komödienfilm Steps. Dies ist eine alternative Version der Aschenputtel-Formel und zeigt die 'bösen' Stiefschwestern im Mittelpunkt und rücken ins Rampenlicht, nachdem sie den Zauberstab der guten Fee gestohlen und den königlichen Ball kapern.

Zuvor war bestätigt, dass Amanda Seyfried in Steps als Cinderella selbst die Hauptrolle spielen würde, wobei die Stiefschwestern Lilith und Margot von Ali Wong und Stephanie Hsu gesprochen werden. Wir wussten auch, dass Bette Midler die gute Fee sprechen würde, während Nikki Glaser als tyrannische Herrscherin namens Priscilla auftritt. Hinzu kommt, dass die Männer des Films enthüllt wurden.

Netflix hat bekannt gegeben, dass Daniel Radcliffe, Young Mazino und Peter Dinklage alle Teil des Steps Casts sind und jeweils den Prinzen, Gef und Roderick spielen. Die Rolle des Prinzen erklärt sich von selbst, besonders wenn man den Glasschuh bedenkt, den er auf dem Bild unten hält, aber Gef gilt als "Herzensbrecher" (vielleicht Teil der "Biker-Troll"- Bande, die im Film vorkommt), und Roderick ist "der Muskel " und scheinbar ein Vollstrecker für Priscilla.

Da Steps am 20. November auf Netflix startet, können Sie unten einige neue Bilder des Films sowie die offizielle Zusammenfassung sehen. Wir haben noch keinen Anhänger zum Teilen.

"Glaubst du, du kennst Cinderellas "böse" Stiefschwestern? Denken Sie noch einmal nach. Es leid, im Schatten von Aschenputtel zu leben, stiehlt Lilith (Ali Wong) den Zauberstab der guten Fee (Bette Midler) und kapert zusammen mit ihrer Schwester Margot (Stephanie Hsu) den königlichen Ball, wodurch die Aschenputtel-Geschichte, wie wir sie kennen, aufdeckt und das Königreich der tyrannischen Herrschaft von Priscilla (Nikki Glaser) verdammt, einer schurkischen Intrigantin, die hereinkommt und den Thron an sich reißt. Jetzt muss Lilith sich mit Cinderella (Amanda Seyfried) zusammentun, um Biker-Trolle zu bekämpfen, bösen Handlangern zu entkommen und aus dem Screaming Woods zu entkommen, um auf einer epischen Mission das Königreich zu retten, aber vor allem ihre Beziehung."

Der Prinz.