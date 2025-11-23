Daniel Radcliffe schrieb einen Brief an den neuen Harry-Potter-Schauspieler Dominic McLaughlin

HQ

Es gibt eine bedeutende Staffelübergabe, denn die Rolle des Harry Potter wandelt sich von Daniel Radcliffe, der als berühmter Zauberer in acht großen Kinofilmen auftrat, zu dem jungen Dominic McLaughlin, der derzeit die HBO Max -Serienadaption von J.K. Rowlings geliebtem Wizarding World dreht.

Mit diesem Übergang im Gange verriet Radcliffe kürzlich in einem Auftritt bei Good Morning America, dass er einen Brief an McLaughlin geschrieben hat, um den Schauspieler zu ermutigen, seine Zeit bei der Harry Potter Show zu genießen und ihm alles Gute zu wünschen.

Laut Deadline: "Ich würde nicht sagen, dass jeder, der Harry spielen wird, mich [kontaktieren muss], aber ich kenne ein paar Leute, die an der Produktion arbeiten. Ich schrieb Dominic und schickte ihm einen Brief, und er schickte mir eine sehr liebe Nachricht zurück."

Radcliffe erklärt, dass er ihm in dem Brief gewünscht habe , "die beste Zeit zu haben, und eine noch bessere Zeit als ich – ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere Zeit." "

Der ehemalige Potter -Star fügte hinzu: "Und das tue ich, ich sehe einfach diese Bilder von ihm und den anderen Kindern und möchte sie einfach umarmen. Sie wirken einfach so jung. Ich schaue sie einfach an und denke: 'Oh, es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe.' Aber es ist auch unglaublich süß, und ich hoffe, sie haben eine tolle Zeit."

Die Harry Potter TV -Serie befindet sich derzeit in Produktion und wird voraussichtlich für die nächsten sieben bis zehn Jahre einen stetigen Produktionsplan beibehalten, vorausgesetzt, sie wird weiterhin für weitere Staffeln übernommen. Dies geschieht, damit weiterhin die Jugend des jungen Ensembles genutzt werden kann, was durch die Installation von Schulen auf den Filmsets adressiert wird.