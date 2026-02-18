Daniel Radcliffe möchte nicht, dass neue Harry-Potter-Stars mit dem ursprünglichen Cast verglichen werden

HQ

Wahrscheinlich werden viele neue Leute Harry Potter zum ersten Mal sehen, wenn die kommende HBO-Serie nächstes Jahr ausgestrahlt wird, aber wir wissen alle, dass viele Menschen die Zaubererwelt nicht mehr losgelassen haben, seit sie vor über 20 Jahren ihre Kindheit übernommen hat. Um diese Fans scheint Daniel Radcliffe sich ein wenig Sorgen zu machen, da er nicht möchte, dass die neuen Kinderstars ständig mit Fragen zu Harry, Ron und Hermine konfrontiert werden.

Im Gespräch mit ScreenRant erwähnte Radcliffe, dass viele Fans versuchen werden, sich um das neue Trio – die Schauspieler Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton – zu kümmern. "Wenn wirklich jeder das ernst meint... Eines der Dinge, die du für mich tun kannst, ist, nicht nach uns zu fragen. Ich, Emma [Watson], Rupert [Grint], die ganze Zeit", sagte er.

"Ich möchte keine seltsamen, geisterhaften Phantome im Leben dieser Kinder sein und sie einfach nur machen lassen... Denn es wird etwas Neues und etwas anderes", fuhr er fort. Radcliffe möchte einfach, dass die Kinder die "beste Zeit" beim Dreh ihrer neuen TV-Serie haben, und auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Fans komplett aufhören, die alten und neuen Besetzungen zu vergleichen, hoffen wir, dass sie McLaughlin, Stanton und Stout nicht mit Fragen bombardieren.