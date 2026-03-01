Daniel Radcliffe kommentiert die Wolverine-Gerüchte: "Es war nie real"

HQ

Sie erinnern sich vielleicht, dass lange Gerüchte kursierten und kursierten, dass Harry-Potter-Veteran Daniel Radcliffe als derjenige angesehen wurde, der das Erbe von Wolverine in die Zukunft tragen sollte. Die Fackel von Hugh Jackman zu übernehmen und sogar eine Version der Figur anzubieten, die aus Höhensicht genauer ist, schien tatsächlich eine passende Idee, aber es war auch eine, die nie wirklich real war.

Über dieses frühere Gerücht sagte Radcliffe zu ComicBook, es sei "nie real" gewesen und dass er selbst dann nicht derjenige sein wolle, der die Rolle des Wolverine direkt nach Jackmans Adamantium-Krallen an den Nagel hängen würde.

"War es nicht. Es war nie real. Es war ein sehr schmeichelhaftes Internetgerücht. Ich war sehr glücklich darüber, aber es wurde nie in irgendeiner Weise von jemandem mit Macht vorgeschlagen, das möglich zu machen. Und ehrlich gesagt wäre es dumm, so etwas nicht in Betracht zu ziehen, aber wenn sie andere Wolverines machen, steht es nicht auf meiner Bucket List, derjenige zu sein, der Hugh Jackman folgt. Für jede seiner Rollen, besonders die, die er zur ikonischsten seiner Karriere gemacht hat, bin ich froh, das nicht zu tun und ihn weitermachen zu lassen."

Aber bedeutet das, dass wir Radcliffe im Marvel Cinematic Universe nie sehen werden? Es könnte trotzdem passieren, da der Schauspieler außerdem anmerkt, dass er "sicherlich nicht abgeneigt ist" und dass er "so etwas niemals ausschließen würde." Das gesagt, "Ich will nicht unbedingt mitspielen oder strebe das an", wie Radcliffe anmerkt, da sein MCU-Debüt ganz von einem Drehbuch abhängen würde, das "spannend, anders, seltsam und cool".

Möchten Sie Radcliffe im MCU sehen?