Daniel Radcliffe: "Ich freue mich auf" die neue Harry-Potter-Reihe

Zwei Monate nach der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy war es offensichtlich, dass das Franchise heißer war als je zuvor, und Warner Bros. Discovery kündigte an , dass sie alle Bücher erneut verfilmen werden, diesmal jedoch als TV-Serie mit JK Rowling selbst als ausführende Produzentin.

Daniel Radcliffe, der den Jungen spielte, der in allen acht Harry-Potter-Filmen lebte, sagte letzten Monat, dass er nicht daran interessiert ist, Teil der neuen Serie zu sein, aber das bedeutet nicht, dass er kein Interesse an dem Projekt hat. Ganz im Gegenteil. Im Gespräch mit Variety bestätigte Radcliffe kürzlich, dass er "aufgeregt" ist, es zu sehen, und hofft auch, dass es bedeutet, dass viele Dinge aus den Büchern, die es nicht auf die Leinwand geschafft haben, dieses Mal aufgenommen werden könnten, dank der Tatsache, dass jedes Buch eine ganze Staffel und nicht nur ein Film ist:

"Ich freue mich als Zuschauer darauf. Ich werde es vielleicht mit allen anderen genießen können, mit einer etwas anderen Perspektive. Es ist eine schöne Sache, dass eine ganz neue Generation auf eine neue Art und Weise an die Geschichten herangeführt wird. Sie werden es als TV-Serie sehen, also werden sie wahrscheinlich Zeit haben, auf all die Dinge einzugehen. Die Leute, die sich über Dinge geärgert haben, die aus dem Film herausgeschnitten wurden, werden hoffentlich endlich die Vollversion sehen können, die sie wollten."

Gibt es etwas Bestimmtes aus den Büchern, das Sie in den Filmen vermisst haben?