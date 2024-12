Daniel Dubois fordert Oleksandr Usyk zur "Rache für den Raubüberfall beim letzten Mal" heraus

HQ

Daniel Dubois, Titelträger der International Boxing Federation (IBF) im Schwergewicht, hat am vergangenen Samstag ein Interview mit Oleksandr Usyk gecrasht, nachdem der Ukrainer Tyson Fury mit 116:112 besiegt hatte, um seine anderen Schwergewichtstitel zu verteidigen.

"Usyk! Ich will mich rächen. Ich will mich rächen, Usyk", sagte Dubois und griff nach dem Mikrofon. "Gut gemacht heute Abend, Gott segne mich. Ich will mich für den Raubüberfall vom letzten Mal rächen. Holen wir es uns. Auf geht es.

"Wo ist Frank? Machen Sie es möglich."

Usyk sagte später vor der Presse: "Ja, kein Problem, ich bin bereit. Jetzt will ich wieder nach Hause gehen, mich ein bisschen ausruhen, und ich bin bereit", wie Eurosport berichtet.

Dubois verlor im August 2023 gegen Usyk in einem Titelkonsolidierungskampf für Dubois, der zu diesem Zeitpunkt WBA-Champion im Schwergewicht war, gegen Usyk, der damals den vereinigten Champion hatte: WBA (Super), IBF, WBO und IBO.

Warum glaubt Daniel Dubois, dass seine Niederlage gegen Usyk ein Raubüberfall war?

Das Spiel Oleksandr Usyk gegen Daniel Dubois, das in Polen stattfand, war ein K.o.-Sieg von Usyk, der zu diesem Zeitpunkt nach 20 Kämpfen ungeschlagen war (und immer noch ist), während Dubois seine zweite Niederlage einfuhr.

Es war umstritten, weil Dubois in der Kampfrunde einen Schlag auf die Gürtellinie zu Usyk landete und ihn auf die Leinwand fallen ließ. Es wurde als Tiefschlag gewertet und er erhielt die üblichen fünf Minuten, um sich zu erholen. Usyk brauchte drei Minuten und fünfundvierzig Sekunden, obwohl der Ringrichter ihn drängte, sich mehr Zeit zu nehmen.

Usyk schlug Dubois dann in der neunten Runde nieder. Die Statistiken hätten auch Usyk den Sieg gegeben, da er in jeder Runde mehr Schläge als Dubois gelandet hatte. Einige Experten sind jedoch der Meinung, dass Dubois Tiefschlag ein legaler Schlag hätte sein sollen und Dubois daher durch K.o. hätte gewinnen müssen.