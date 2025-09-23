Daniel Day-Lewis dementiert Andeutungen über Rückkehr zur Schauspielerei

HQ

Nach mehreren Jahren des Schweigens scheint Daniel Day-Lewis bereit zu sein, zur Schauspielerei zurückzukehren – und er zögert nicht, in Zukunft weitere Rollen zu übernehmen. Dies geschah nach seiner Teilnahme an dem Film seines Sohnes Aanemone, der seine Leidenschaft eindeutig neu entfachte, und in einem Interview mit Empire sagte Lewis:

"Der Appetit scheint immer in Bezug auf etwas zu entstehen, von dem ich fasziniert bin, und ich glaube, dass das sehr leicht passieren könnte. Ich werde sicherlich nicht davor zurückschrecken."

Es wurde viel darüber geredet, dass der Schauspieler nach "Phantom Thread" in den Ruhestand gehen würde, aber seiner Meinung nach ist das nicht ganz wahr und es gab nie wirklich Pläne, mit der Schauspielerei aufzuhören. Es ging vielmehr darum, eine Pause einzulegen und Abstand zu gewinnen, sowie die Tatsache, dass es einfach keine Projekte gab, die ihn reizten.

Es gab viele Diskussionen über die Möglichkeit, dass er wieder mit Martin Scorsese zusammenarbeitet – sie haben bereits bei "The Age of Innocence" und "Gangs of New York" zusammengearbeitet. Scorsese deutete kürzlich an, dass er gerne einen weiteren Film mit Day-Lewis drehen würde, und Daniel selbst ist der Idee nicht abgeneigt.

Es scheint also, dass wir in Zukunft noch mehr von Daniel Day-Lewis erwarten können und dass Anemone nicht nur ein Einzelstück war. Hurra!