Daniel Day-Lewis beendet seinen Schauspiel-Ruhestand, um in dem Film seines Sohnes Anemone mitzuspielen

Daniel Day-Lewis überraschte die Welt, als er verkündete, sich aus der Schauspielerei zurückziehen zu wollen. Der herausragend dekorierte Schauspieler ist zusammen mit dem legendären Jack Nicholson und Walter Brennan der einzige Darsteller, der drei Best Actor Oscars gewonnen hat. Diese bemerkenswerte Leistung teilt er mit den Schauspielerinnen Frances McDormand, Ingrid Bergman und Meryl Streep. Nur die unvergessliche Katherine Hepburn hat diese Errungenschaft übertroffen, indem sie vier Best Actress Awards gewonnen hat.

Wir haben Day-Lewis seit 2017 nicht mehr in einem Film gesehen, als er in Phantom Thread mitspielte, aber das wird sich bald ändern, denn der Star Lincoln, There Will be Blood, Gangs of New York, The Last of the Mohicans und My Left Foot wird im Regiedebüt seines Sohnes zu sehen sein, einem Projekt, an dem er mitgeschrieben hat.

Der Film ist unter dem Namen Anemone bekannt und wird von Focus Features und Plan B produziert, mit Ronan Day-Lewis auf dem Regiestuhl und Sean Bean an der Seite des dreifachen Oscar-Preisträgers.

Laut The Independent, der von den Produktionspartnern ein Statement über den Film erhalten hat, können wir uns auf einen Film freuen , der "die komplizierten Beziehungen zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern und die Dynamik familiärer Bindungen erforscht".

Anemone wird derzeit in Manchester, Großbritannien, gedreht, und was die Veröffentlichungspläne betrifft, so ist das im Moment noch unklar.