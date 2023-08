Daniel Craigs klassische Casino-Royale-Szene war eine heimliche Hommage an Sean Connerys James Bond

HQ

In Bond-Filmen gab es schon immer Easter Eggs und Casino Royale ist sicherlich keine Ausnahme. Dem Publikum ist es bereits gelungen, Richard Branson am Flughafen von Miami zu identifizieren, wo er von Sicherheitsleuten gefilzt wird und Martin Campbell, der Regisseur des Films, dessen Figur am selben Flughafen arbeitet, in einer kurzen Szene das Genick gebrochen wird.

Es gibt auch eine Szene, in der Bond und Vesper nach Venedig segeln, wo James über eine E-Mail an M kündigt. Wenn Sie ganz genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass sich in seinem Posteingang eine Reihe von E-Mails befinden, in denen die Namen der Absender und Empfänger mit den Namen der Mitarbeiter übereinstimmen, die an dem Film gearbeitet haben. Aber jetzt hat Screenrant identifiziert, was sie für ein weiteres Easter Egg halten, und es ist vielleicht das coolste von allen.

Casino Royale enthält mehrere bedeutende Szenen, die die Charakterisierung von Daniel Craigs James Bond begründen, aber eine der ikonischsten, wenn sie wahr ist, ist tatsächlich eine Iteration eines früheren 007.

Casino Royale, der 2006 uraufgeführt wurde, basiert auf Ian Flemings allererstem Roman, in dem der Agent es mit dem Hauptbösewicht Le Chiffe aufnimmt, dem Banker, von dem angenommen wird, dass er den Terrorismus finanziert. Der Film, der die Tür zu einem realistischeren und emotional aufgeladeneren Bond öffnete, enthält viele Anspielungen auf eine vergangene Ära, und einer der wichtigsten Momente ist, als der britische Agent seinen Antagonisten zu einem Pokerspiel mit hohen Einsätzen herausfordert. Bond gewinnt diesen Kampf bekanntlich und als Daniel Craigs Bond Le Chiffre besiegt, gibt er dem Croupier 500.000 Dollar, bevor er geht.

Es hat einige Zeit gedauert, aber jetzt wurde eine Parallele zwischen Casino Royale und dem allerersten Bond-Film, Dr No von 1962, gezogen. Tatsächlich war sogar Sean Connerys 007 ein guter Kartenspieler. In der Eröffnungsszene wird die Figur zum ersten Mal mit dem mittlerweile klassischen Satz "Bond, James Bond" in einer Partie Baccarat vorgestellt. Wenn er gewinnt, hinterlässt er ein großzügiges Trinkgeld, so wie es Daniel Craig 44 Jahre später tun wird. Nun könnte es natürlich ein reiner Zufall gewesen sein, aber was dagegen spricht, ist, dass Craigs Ära konsistent war, wenn es um Anspielungen auf die Geschichte von James Bond ging, und dass sie keineswegs so zufällig ist, wie man vielleicht denkt.

Casino Royale war Daniel Craigs erster Bond-Film und Dr No war der erste Bond-Film überhaupt. Daniel Craig war der letzte, der 007 spielte, Sean Connery war der erste. Indem die Szene in Dr No zumindest teilweise nachgebildet wird, zieht sich der rote Faden durch vier Jahrzehnte. Es hat definitiv etwas Poetisches. Es ist wunderschön. Es ist zeitlos. Der Kreis schließt sich. Es ist das perfekte Osterei.