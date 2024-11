Daniel Craig will Knives Out 3 in den Kinos sehen

HQ

Bei der Art und Weise, wie sich die Branche derzeit entwickelt, scheint es nicht die sicherste Wahl zu sein, Filme in die Kinos zu bringen, um Geld zu verdienen. Viele Streaming-Unternehmen wie Netflix schnappen sich einen berühmten Regisseur, eine riesige Besetzung und ziehen Millionen von Zuschauern bequem von zu Hause aus an. Es gibt jedoch immer noch diejenigen, die einen Kinobesuch bevorzugen, und Knives Out-Star Daniel Craig hofft, dass Netflix einen vollständigen Kinostart unterbringen kann.

Im Gespräch mit 'Variety' sagte Craig: "Hoffentlich wird Netflix es ein wenig herausschieben und die Leute werden es zu sehen bekommen. Die Leute, mit denen ich spreche – die Fans, nehme ich an – alles, was sie wollen, ist, ihre Familien zu nehmen und den Film im Kino zu sehen. Das ist alles, was sie tun wollen. Hoffentlich können wir ihnen diese Erfahrung geben."

Der ursprüngliche Film "Knives Out" wurde ein Kinohit und spielte über 300 Millionen Dollar für Lionsgate ein, und der zweite Film war ein Mega-Erfolg auf Netflix, aber er kam nur eine Woche lang in die Kinos. Wir müssen abwarten, was die Pläne von Netflix für einen Kinostart sind, der näher an der Veröffentlichung des Films liegt, die für nächstes Jahr geplant ist.