Daniel Craig verrät den überraschenden Popstar, den er bewundert

Während viele davon träumen, berühmt zu werden, gibt es einige Nachteile, wenn jeder Ihren Namen kennt. Du hast keine Privatsphäre und wirst oft eher als eine Puppe angesehen, die sich immer auf eine bestimmte Art und Weise mit einem breiten Lächeln verhalten muss. Das Geld hilft und macht es für viele Menschen wert, aber jemand, der in diesem Jahr die Vorstellungen von Berühmtheit in Frage gestellt hat, ist Chappell Roan, und der Popstar hat die Bewunderung eines weiteren berühmten Gesichtes auf sich gezogen.

Insbesondere sprechen wir über Daniel Craig, der in einem neuen Interview mit der New York Times ein Lob für Chappell Roan teilte. "Berühmtheit bringt dich um... Es ist eine schreckliche, schreckliche Sache, die passieren kann, und ich denke, man muss wirklich gegen all die Dinge kämpfen, die es einem ins Gesicht wirft", sagte er. "Ich bewundere wirklich den Mut, solche Dinge zu sagen."

Roan hat offen über ihre Ansichten über toxische Fans und Paparazzi gesprochen und ging sogar so weit, letztere bei Veranstaltungen zu konfrontieren, nachdem sie von Fotografen angeschrien worden war. Der Popstar hat in letzter Zeit gesehen, wie eine Rakete an sich geschnallt wurde, und obwohl das sicherlich seine Vorteile mit sich bringt, scheut sie sich nicht, auch die Nachteile anzusprechen.

