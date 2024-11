Daniel Craig über die Frage, wer der nächste James Bond sein sollte: "Es ist mir egal"

Seit Daniel Craig im Jahr 2021 seine Rolle als 007 mit seinem Auftritt in "No Time To Die" abschloss, warten wir gespannt auf die Ankündigung des nächsten James Bond. Amazon MGM Studios und die bemerkenswerte Produzentin Barbara Broccoli haben sich mit dieser Entscheidung bewusst Zeit gelassen, weshalb wir auch nach über drei Jahren noch keinerlei Informationen über die kommende Ära von 007 haben.

Und offensichtlich fordert diese Unentschlossenheit ihren Tribut von Craig, der es offensichtlich leid ist, dass ihm die Frage gestellt wird, wen er gerne als Nachfolger von 007 hätte. Dies wurde in einem neuen Interview mit Variety während der Queer Pressetour deutlich, bei der er an der Seite von Co-Star Drew Starkey drehte.

Auf die Frage nach dem nächsten Bond antwortete Craig urkomisch und einfach: "Ist mir egal".

Hoffentlich werden wir spätestens im Jahr 2025 mehr über den nächsten 007 erfahren, und meine Wenigkeit hofft, dass Slow Horses ' Jack Lowden die Rolle bekommt.