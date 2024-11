Daniel Craig spricht darüber, Sgt. Rock im kommenden Film zu spielen

Die Chancen stehen gut, dass Sie mit dem DC-Charakter Sgt. Rock nicht sehr vertraut sind. Er gab sein Debüt in den späten 1950er Jahren und war ein Held während des Zweiten Weltkriegs, wurde aber seitdem in moderneren Kontexten wie Batman und dem Suicide Squad eingesetzt.

Jetzt wird er den Sprung auf die große Leinwand und möglicherweise in James Gunns DC-Universum schaffen, wo er von keinem Geringeren als Daniel "007" Craig gespielt werden könnte, der Berichten zufolge derzeit in Gesprächen über die Rolle ist. Der Film wird von Luca Guadagnino inszeniert, der zuvor mit Craig an dem Film Queer gearbeitet hat (der in einer Woche in die Kinos kommt). Drehbuchautor Justin Kuritzkes, der auch das Drehbuch für Queer geschrieben hat, hat bestätigt, dass er das Drehbuch schreiben wird.

Ob Sgt. Rock Teil des DCU sein wird, ist noch unbekannt und es könnte möglicherweise ein eigenständiger Film werden. Wann es tatsächlich veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten.

Danke, Deadline.