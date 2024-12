Daniel Craig denkt über James Bond, Stephen Spielberg und den Druck des Ruhms nach

HQ

Daniel Craig sprach kürzlich während eines Gesprächs am BFI in London über seine Karriere und reflektierte über seine ikonische Rolle als James Bond. Craig gab zwar zu, dass er es liebte, 007 zu spielen, verriet aber auch, welchen emotionalen Tribut es von ihm und seiner Familie forderte, und erklärte, dass der Ruhm für alle Beteiligten "schwierig" war.

Er erinnerte sich auch an seine Zeit bei der Arbeit mit Steven Spielberg an dem Film München und beschrieb die Erfahrung als "erschreckend". Craig erinnerte sich an Spielbergs minimalistischen Regieansatz, der den Druck noch größer machte. "Du musst es einfach tun." Craig lachte, als er sich an die einschüchternde erste Einstellung am Set erinnerte.

Craig, der derzeit für seinen neuen Film "Queer" wirbt, teilte auch seine Begeisterung über seine kürzliche Golden-Globe-Nominierung, während er seine Rückkehr als Detective Benoit Blanc in Rian Johnsons Fortsetzung "Knives Out" ankündigte.

Wo würdest du Daniel Craig als nächstes gerne sehen?