Daniel Craig beschreibt die DrehQuantum of Solace arbeiten als "einen verdammten Albtraum"

Viele würden sagen, dass Quantum of Solace bei weitem der schwächste der modernen Bond-Filme ist, und es scheint, als ob Daniel Craig selbst auch nicht viel Liebe für ihn hat. Nein, eher im Gegenteil, denn in einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter beschreibt er die Dreharbeiten als "einen verdammten Albtraum".

"F------ Albtraum"

Craig fuhr dann fort zu beschreiben, dass sie kein fertiges Drehbuch hatten und dass der Film wirklich hätte verschoben werden sollen.

"Wir hätten wahrscheinlich nie mit der Produktion beginnen sollen, aber wir haben es geschafft. Am Ende habe ich einen Großteil des Films geschrieben – ich sollte wahrscheinlich nicht wirklich sagen, und ich will keinen Abspann, das ist in Ordnung – aber wir waren in diesem Zustand, weil es das ist, was wir tun dürfen. Ich durfte arbeiten. Nach den WGA-Regeln war es uns erlaubt, mit einem Regisseur zu arbeiten und Szenen zu schreiben. Aber es gibt einige erstaunliche Stunt-Sequenzen darin, und ich halte immer noch die Stecknadeln, um das zu beweisen, also in diesem Sinne steckt eine Menge großartiger Sachen darin, aber es hat einfach nicht ganz funktioniert. Das Storytelling war nicht da. Und das ist die bittere Lektion: Einen Film ohne Drehbuch zu starten, ist einfach... keine gute Idee."

Was halten Sie von Quantum of Solace ?