Daniel Benmergui lässt euch im interaktiven Puzzle zum Storyteller werden

Storyteller ist ein klassisches Puzzle, bei dem man eine fixe Aufgabenstellung nach Belieben lösen muss. Es wird eine Bilderbuchgeschichte erzählt, allerdings können wir den Verlauf der Geschichte beeinflussen, solange unsere Handlung auf das beabsichtigte Ende hinausläuft. Das Aus- und Rumprobieren scheint ein großer Teil des Spaßes zu sein, da Charaktere, Aktivitäten und die vorgegebenen Themen auf charmante Art und Weise illustrieren, in welchen Kontext wir sie setzen.

Das Prinzip hört sich vielleicht viel komplizierter an, als es am Ende tatsächlich ist - ihr zieht im Grunde nur ein paar Objekte via Drag and Drop an die vorgegeben Stelle und hofft auf das Beste. Das neue Video zeigt euch das noch einmal im Detail und auf Steam könnt ihr bereits eine Demo ausprobieren. Storyteller ist für PC und Nintendo Switch geplant, es soll „bald" erscheinen.