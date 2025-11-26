Dani Moonstar ist im März die Hauptfigur ihrer allerersten Solo-Comicserie

HQ

Im kommenden März werden Comic-Leser Marvel eine Premiere erleben können, denn Mutantenkind Dani Moonstar wird ihre allererste Solo-Comicserie anführen. Der Comic, der einfach als Moonstar bekannt sein soll, wird Teil der Shadows of Tomorrow Ära des X-Men Erzählens sein und wird eine fünfteilige Serie sein, die von Magik Autor Ashley Allen und Astonishing X-Men Infinity Comic s Zeichner Edoardo Audino stammt.

Was diese Geschichte zu erzählen betrifft, so wird uns ein übernatürliches Abenteuer versprochen, bei dem Dani eine legendäre Waffe jagt, die die Seelen derjenigen aussaugen kann, gegen die sie eingesetzt wird. Die offizielle Zusammenfassung erklärt:

"Wenn eine uralte, seelenaussaugende Waffe entfesselt wird, liegt es an Dani, sie zu finden! Aber der tödliche Träger der Waffe wird es ihr nicht leicht machen. Nach den jüngsten Tragödien – kann Dani sich selbst vertrauen, die ihr Nahestehenden zu retten? Oder werden ihre Selbstzweifel zu noch mehr Blutvergießen führen?"

Das Ziel dieses Comics ist es, Moonstar "für eine noch hellere Zukunft zu positionieren und die Figur für zukünftige Geschichten im Marvel-Universum vorzubereiten." Was das genaue Veröffentlichungsdatum betrifft, so wird der Verkauf am 4. März mit der ersten Ausgabe beginnen, und weitere werden folgen. Das Cover-Artwork des ersten Kapitels kannst du unten sehen.

Werbung: