Dangerous Driving 2 angekündigt, rast in Richtung Burnout

Alex Ward, Fiona Sperry und der Rest von Three Fields Entertainment haben ausgerechnet ein (zugegeben explosives) Golfspiels namens Dangerous Golf entwickelt, nachdem sie Criterion und damit die Burnout-Serie hinter sich gelassen haben. Dass das nicht das Gelbe vom Ei war, hat man an ihren Folgeprojekten gemerkt, Danger Zone und dessen Nachfolger Danger Zone 2. Obwohl die Titel noch sehr deutlich auf die große Inspirationsquelle gezeigt haben, halfen sie den Adrenalin-Spezialisten dabei, sich wieder ihrer Wurzeln zu besinnen. Mit Dangerous Driving wollte das Team Entwickler letztes Jahr intensive und brutale Autorennen herausstellen und weil dieses Kapitel noch einige Schwächen aufwies, haben sie die letzten Monate genutzt, um genau daran zu arbeiten.

Three Fields Entertainment hat diese Woche Dangerous Driving 2 angekündigt. Der Titel befindet sich in Entwicklung für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch und soll voraussichtlich noch 2020 erscheinen. Die Entwickler versprechen, dass diese Fortsetzung einige der Probleme des Originals beheben wird, dabei soll unter anderem die Freiheit einer offenen Welt helfen. Rennherausforderungen dürfen von uns in beliebiger Reihenfolge angegangen werden, auch ein Splitscreen-Modus wird Freunde der verschiedenen Crash-Mechaniken auf offener Straße erfreuen. Nächste Woche werden weitere Informationen präsentiert, denn das Spiel wird auf der PAX East spielbar sein.