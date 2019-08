Danger Rising: Just Cause 4-DLC ​​fällt Ende des Monats vom Himmel

Square Enix und Avalanche Studios werden Just Cause 4 am 29. August mit einem weiteren DLC erweitern. Ein brandneuer Trailer stellt die Inhalte des sogenannten "Danger Rising"-Add-Ons vor, das Ende des Monats auf PC, PS4 und Xbox One startet. Super-Rambo Rico Rodriguez erhält darin Zugang zu einem brandneuen Hoverboard-Prototypen, mit dem es der Agency an den Kragen geht. Wir müssen die fiese Organisation aber nicht im Alleingang ausschalten, sondern bekommen Unterstützung von unserem Kumpel Tom Sheldon. Insgesamt acht neue Missionen warten auf die beiden, selbstverständlich gibt es neue verrückte Waffen und Fahrzeuge. Besitzer der Gold-Edition erhalten sieben Tage früheren Zugriff auf das DLC, im Season Pass ist der Inhalt ebenfalls enthalten.

