Danger Mouse feiert 45 Jahre Spionage-Action mit einem Comeback in einem Videospiel

Wenn Sie in den 80er Jahren aufgewachsen sind und viele Zeichentrickfilme gesehen haben, werden Sie sich sicherlich an Danger Mouse erinnern. Eine britische Spionageshow mit einer Maus in der Hauptrolle, die für alle Altersgruppen unterhaltsam war. Kinder liebten es, weil es so ausgefallen war, und Erwachsene wegen all der entzückenden Parodien britischer Spionageserien aus der gleichen Ära.

Da die Serie im Jahr 2026 45 Jahre alt wird, feiern Art of Play, Boat Rocker Media und die BBC diesen Anlass auf die bestmögliche Art und Weise - mit einem Videospiel. Es wird ein Side-Scrolling-Action-Adventure sein, das nächstes Jahr für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht wird und über Kickstarter finanziert werden soll.

Das Fundraising startet am 1. Oktober und bis dahin müssen wir uns mit der offiziellen Website und einem kurzen Teaser-Trailer begnügen.