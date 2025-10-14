D'Angelo, Neo-Soul-Ikone, stirbt im Alter von 51 Jahren

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass D'Angelo, der gefeierte Neo-Soul-Sänger, dessen Stimme eine Generation des modernen R&B definierte, "nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs" gestorben ist, wie es in Berichten unter Berufung auf seine Familie heißt. Bekannt für seine Mischung aus Gospel-Wurzeln und sinnlichen Melodien, wurde er in den 1990er Jahren mit seinem Durchbruchsdebüt Brown Sugar bekannt und festigte später mit Voodoo und Black Messiah seinen Platz in der Musikgeschichte. Sein künstlerisches Schaffen inspirierte unzählige Musiker, die in ihm die Brücke zwischen klassischem Soul und zeitgenössischem Sound sahen. In der letzten Stunde gab es Würdigungen aus der gesamten Branche, die einen Visionär feierten, der den Kurs der modernen Musik verändert hat. Ruhe in Frieden, D'Angelo.