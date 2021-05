Danganronpa V3 überwindet Verzweiflung bald auf dem Handy

You're watching Werben

Spike Chunsoft wird die mörderische Visual Novel Danganronpa V3: Killing Harmony am 26. Mai auf iOS- und Android-Geräten veröffentlichen, bestätigten die Entwickler heute auf einem ihrer Social-Media-Accounts. Obwohl in der Bekanntmachung keine Informationen zu Lokalisierungsplänen geteilt wurden, soll der Titel Gematsu zufolge ca. 15 Euro kosten und in englischer Sprache verfügbar sein. Deutsche Untertitel scheint es in dieser Version also nicht zu geben, doch der japanische Originalton ist mit dabei.

Bevor ihr dieses Game nachholt, solltet ihr die beiden direkten Vorgänger, die beiden Danganronpa-3-Anime-Staffeln und das Spin-Off Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls gesehen oder gespielt haben. Hoffentlich werdet ihr dabei nicht verrückt.