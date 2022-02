Danganronpa auf Nintendo Switch speichert Fortschritte nun regelmäßiger

HQ

Die Nintendo-Switch-Umsetzungen der ersten beiden Danganronpa-Ableger wurden gestern von Spike Chunsoft aktualisiert. Teil 1 und Teil 2 speichern euren Spielfortschritt nun automatisch an jedem neuen Tag und in beiden Spielen wurden Fehlerursachen identifiziert, die ungewollte Anzeigefehler hervorbringen konnten. Darüber hinaus heißt es in den Patch-Notes, dass die freie Erkundung des Schulgebäudes in Danganronpa: Trigger Happy Havoc auf der Hybridkonsole weniger Performance-Einbußen erleiden sollte.

Bislang war es Käufern der physischen Version von Danganronpa Decadence nicht möglich, Mikrotransaktionen in Danganronpa S: Ultimate Summer Camp zu kaufen, weil es einen Kommunikationsfehler mit dem Nintendo-eShop gab. Dieses Problem scheint nun jedoch behoben worden zu sein. Insgesamt soll das Minispiel mit Version 1.03 runder laufen und weniger Anzeige- bzw. Textfehler beinhalten.