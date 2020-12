Danganronpa: 10. Geburtstag wird bis nächstes Jahr verlängert

Wer unsere Danganronpa-Artikelserie verfolgt, weiß sicherlich bereits, dass der Publisher Spike Chunsoft in diesem Jahr den zehnten Geburtstag ihrer mörderischen Adventure-Serie feiert. Der erste Teil, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, erschien in Japan am 25. November 2010 und zu diesem Anlass hatte der Publisher eine Menge Dinge geplant. Leider sind diese Pläne unter anderem aufgrund der weltweiten Pandemie durcheinander geraten. Heute hat das Unternehmen deshalb noch einmal ein offizielles Statement veröffentlicht, das die Fans über die aktuelle Situation informiert:

"Um 2020 das 10-jährige Bestehen von Danganronpa zu feiern, waren viele Veranstaltungen geplant. Viele dieser Pläne mussten jedoch aufgrund äußerer Umstände zurückgestellt oder annulliert werden. Doch die Hoffnung hält an und deshalb hat Spike Chunsoft beschlossen, die Feier um ein weiteres Jahr, bis November 2021 zu verlängern! Bitte freut euch auf weitere Aktivitäten und behaltet die offiziellen Social-Media-Accounts im Auge, um neue Informationen zu erhalten."

Spike Chunsoft feiert also einfach noch ein weiteres Jahr lang den zehnten Geburtstag der Reihe, wieso denn auch nicht. Hoffentlich warten die Fans am Ende nicht umsonst.