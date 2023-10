Dang, der Entwickler von Boomerang X, wird abgeschaltet

HQ

Es ist nicht einfach, ein Indie-Entwickler zu sein. Zu diesem Zweck hat Dang, das Indie-Team, das Boomerang X entwickelt hat, angekündigt, dass es aufgrund mangelnder Finanzierung schließen muss, wobei seine Entwickler in unterschiedliche Richtungen gehen.

In einem Beitrag auf X heißt es in Dang: "Leider konnten wir keine Finanzierung für unser nächstes Spiel finden und wir haben kein Geld mehr. Wir schreiben die Möglichkeit, in Zukunft gemeinsam an ein paar kleinen Dingen zu arbeiten, nicht ab, aber im Moment gehen wir alle getrennte Wege."

Einige Fans haben die Frage gestellt, ob Dang für sein kommendes Projekt auf Crowdfunding setzen könnte, worauf der Entwickler hinzufügte: "Wir haben es schon einmal diskutiert, aber es hat für unsere Situation leider nie ganz Sinn gemacht".

In Bezug darauf, was dies für Boomerang X bedeutet, gibt Dang an, dass das Spiel weiterhin auf Steam verkauft wird.