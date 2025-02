HQ

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass fast die Hälfte der dänischen Bevölkerung die Vereinigten Staaten inzwischen als große Bedrohung für ihr Land ansieht. Die Umfrage, die von YouGov durchgeführt und exklusiv mit dem Guardian geteilt wurde, zeigt, dass 46 Prozent der Dänen die USA als ernsthaftes Sicherheitsrisiko betrachten – mehr als diejenigen, die Nordkorea (44 Prozent) oder den Iran (40 Prozent) als Bedrohung betrachten.

Die Spannungen zwischen Dänemark, Grönland und den USA sind hoch, nachdem Donald Trump wiederholt behauptet hat, Grönland zu erwerben. Das autonome Gebiet, das einst eine dänische Kolonie war, bleibt aufgrund seiner natürlichen Ressourcen und seiner geopolitischen Bedeutung ein strategischer Punkt für die USA. Die meisten Dänen haben sich jedoch gegen ein solches Abkommen ausgesprochen: 78 Prozent sagten, sie würden es nicht unterstützen, wenn Grönland Teil der Vereinigten Staaten wird.

Während Dänemarks Verhältnis zu den USA angespannt ist, stärkt das Land seine Verteidigung in der Arktis. Ein 2-Milliarden-Dollar-Plan wurde vorgestellt, um die militärische Präsenz in der Region angesichts der zunehmenden globalen Spannungen zu verstärken. Darüber hinaus hat Dänemark 4,9 Millionen US-Dollar für einen Plan zur Bekämpfung des Rassismus gegen Grönländer bereitgestellt und damit die seit langem bestehenden Herausforderungen für die indigene Bevölkerung anerkannt.

Diese Schritte erfolgen inmitten zunehmender Befürchtungen, dass die USA versuchen könnten, die Kontrolle über das Territorium auszuüben, was die heikle Position Dänemarks weiter verkompliziert. Selbst mit solchen Verteidigungsplänen navigiert Dänemark weiterhin durch den anhaltenden Konflikt, wobei Staats- und Regierungschefs wie Mette Frederiksen angesichts von Trumps grönländischen Äußerungen auf eine stärkere europäische Einheit drängen.

Die Situation wird durch den überwältigenden Widerstand in Grönland selbst noch komplizierter. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 85 % der Grönländer die Idee, Teil der USA zu werden, ablehnen, während nur 6 % dies befürworten. Darin spiegelt sich der tief sitzende Wunsch der Insel nach Unabhängigkeit wider, der in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen hat.

Während die Spannungen zunehmen, scheinen sowohl Dänemark als auch Grönland entschlossen zu sein, sich allen Versuchen zu widersetzen, ihren politischen Status zu ändern. Angesichts der Tatsache, dass die Staats- und Regierungschefs aus Dänemark und ganz Europa gegen Trumps Ambitionen stehen, bleibt die Zukunft Grönlands ungewiss. Wie sollte Europa Ihrer Meinung nach auf den zunehmenden Druck der USA auf die Zukunft Grönlands reagieren?

