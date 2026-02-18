Dänemarks König Frederik besucht Grönland, um die Einheit angesichts von Trumps arktischen Interessen zu bekräftigen

HQ

Dänemarks König Frederik traf am Mittwoch zu seinem zweiten Besuch in Grönland innerhalb eines Jahres in Nuuk ein, was auf enge Verbindungen zwischen Dänemark und dem arktischen Gebiet hindeutet, nachdem US-Präsident Donald Trump wiederholt Äußerungen zum Erwerb der Insel bezüglich der Erwerbung der Insel hatte.

Der König begrüßte die grönländischen Führer, darunter Premierminister Jens-Frederik Nielsen und Parlamentsleiter Kim Kielsen, bevor er eine Schule, das Hauptquartier von Königlich Grönland und die Basis des Gemeinsamen Arktiskommandos in Nuuk in Dänemark besichtigte.

Er wird die Insel in den nächsten Tagen weiter besichtigen. Das heißt, Donnerstag und Freitag. Eine Insel, auf der er übrigens zuvor längere Zeiträume verbracht hat, darunter eine viermonatige Expedition auf dem Eisschild der Insel, neben anderen früheren Besuchen...