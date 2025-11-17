Dänemarks Flughafen Aalborg wird vorübergehend wegen mutmaßlicher Drohnenbedrohung geschlossen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Flughafen Aalborg im Norden Dänemarks am Abend des 16. November vorübergehend geschlossen wurde, nachdem es Berichte über eine oder mehrere unbekannte Drohnen in der Nähe gab, so die Polizei Nordjütlands.

Der Flugverkehr wurde etwa eine Stunde lang eingestellt, bevor die Behörden nach der Untersuchung bestätigten, dass keine Drohnen entdeckt worden waren, und die Flüge wurden wieder aufgenommen. Die Polizei Nordjütlands überprüfte die Informationen und erklärte, die Schließung sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Der Vorfall folgt auf eine Reihe von drohnenbedingten Störungen in ganz Dänemark in den letzten Monaten. Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass der dänische Flughafen Aalborg vorübergehend geschlossen wird. Weitere Beispiele sind der 25. und 26. September:

Das dänische Verteidigungsministerium betont, dass die wiederholten Drohnensichtungen wahrscheinlich kein Zufall sind, und unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren Überwachung und Koordination zwischen Strafverfolgungsbehörden und Verteidigungsbehörden.

Obwohl in der Nähe des Flughafens Aalborg in der Nähe des Flughafens Aalborg keine bestätigte Drohnenaktivität festgestellt wurde, erklärten die Behörden, dass sie weiterhin wachsame Überwachung des dänischen Luftraums durchführen und eine schnelle Reaktion auf zukünftige Bedrohungen sicherstellen werden. Weitere Details finden Sie im untenstehenden Beitrag.