Dänemark wurde von einem Erdbeben der Stärke 4,2 erschüttert

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Es ist sehr selten, dass die nordischen Länder irgendeine Art von Naturkatastrophe erleben, und es wäre vielleicht schade zu sagen, dass dies jetzt der Fall ist, aber Ekstra Bladet berichtet, dass Dänemark gerade ein Erdbeben auf Seeland erlebt hat. Laut dem Euro-Mediterranean Seismological Centre betrug sie 3,9 auf der Richterskala, während das Android Earthquake Alerts System angibt, dass sie 4,2 war und sogar im Süden Schwedens spürbar war.

Mehrere Zeugen haben das Ereignis gemeldet, und das Erdbeben wurde somit bestätigt, aber es scheint keine Schäden entstanden zu sein, und es war so gering, dass es typischerweise kleine, lokale Schäden wie Risse im Putz oder auf den Boden fallendes Glas handelt.

Es sind fast 20 Jahre vergangen, seit Dänemark zuletzt ein Erdbeben erlebt hat, insbesondere 2008, als ein Erdbeben mit einer Stärke von 4,7 auf der Richterskala gemessen wurde.