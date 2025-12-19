Dänemark wirft Russland "zerstörerische und störende" Cyberangriffe vor

HQ

Dänemark hat Russland beschuldigt, hinter zwei "zerstörerischen und störenden" Cyberangriffen zu stehen, und bezeichnet diese als klare Beweise für einen hybriden Krieg gegen europäische Länder, die die Ukraine unterstützen.

Der dänische Verteidigungsnachrichtendienst (DDIS) teilte am Donnerstag mit, dass Moskau für einen Cyberangriff auf ein dädäisches Wasserversorgungsunternehmen im Jahr 2024 verantwortlich sei sowie für eine Reihe von Distributed Denial-of-Service (DDoS)-Angriffen auf dänische Webseiten vor den Kommunal- und Regionalwahlen im November.

Laut dänischen Geheimdienstinformationen wurde der Angriff auf das Wasserversorgungsunternehmen von der pro-russischen Hackergruppe Z-Pentest durchgeführt, während die wahlbezogenen Angriffe von NoName057(16) durchgeführt wurden, einer Gruppe mit Verbindungen zum russischen Staat. DDIS sagte, beide Gruppen würden von Russland als Instrumente seiner hybriden Kriegsstrategie gegen den Westen eingesetzt.

Schaffen Sie Unsicherheit und bestrafen Sie diejenigen, die die Ukraine unterstützen

"Das Ziel ist es, Unsicherheit in den betroffenen Ländern zu schaffen und diejenigen zu bestrafen, die die Ukraine unterstützen", sagte DDIS und fügte hinzu, dass Russlands Cyberoperationen Teil einer umfassenderen Einflusskampagne sind, die darauf abzielt, die westliche Unterstützung für Kiew zu untergraben.

Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bezeichnete die Angriffe als "völlig inakzeptabel" und bezeichnete sie als klaren Beweis dafür, dass hybride Kriegsführung keine theoretische Bedrohung mehr darstellt. Beim Angriff auf das Wasserversorgungsunternehmen übernahm ein Hacker die Kontrolle über ein Wasserwerk in Køge und veränderte den Pumpendruck, wodurch Rohre platzten.

Poulsen sagte, Dänemark werde den russischen Botschafter wegen der Vorfälle vorladen. Obwohl der entstandene Schaden begrenzt war, warnten dänische Minister, dass die Angriffe Schwachstellen in kritischer Infrastruktur offenlegten, und hoben die Notwendigkeit hervor, Europas Cyberabwehr zu stärken.