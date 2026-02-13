Dänemark wird vier F-35-Jets zur NATO-Arktismission entsenden

HQ

Dänemark wird vier F-35-Kampfjets zur neuen NATO-Mission Arctic Sentry beitragen, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Freitag. Die Entsendung soll die Präsenz des Bündnisses in der Arktis und im Nordatlantik stärken, da die Nato versucht, interne Belastungen zu mildern, die durch das erneute US-Interesse an der Übernahme Grönlands ausgelöst wurden.

Die NATO kündigte diese Woche den Start von Arctic Sentry als Teil umfassenderer Bemühungen zur Stärkung der Sicherheit im hohen Norden an. Poulsen sagte, Dänemarks Beitrag zur F-35 werde die Rolle des Landes als aktiver Arktisverbündeter unterstreichen und die regionale Gesamtposition stärken. Er fügte hinzu, dass er erwarte, dass auch die Vereinigten Staaten an der Mission teilnehmen würden.

Die Kommentare wurden im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz gemacht, auf der sich Verteidigungs- und Sicherheitsführer versammeln, um über transatlantische Zusammenarbeit und aufkommende geopolitische Spannungen zu sprechen... "Unser Beitrag zur F-35 stärkt die Gesamtpräsenz in der Region und unterstreicht Dänemarks Rolle als aktiver Verbündeter in der Arktis und im Nordatlantik", sagte Poulsen in einer Stellungnahme.