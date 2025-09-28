Dänemark verbietet zivile Drohnenflüge angesichts der jüngsten Ereignisse

HQ

Drohnensichtungen in Dänemark haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Erst am Sonntag haben wir die Nachricht erhalten, dass Dänemark einen landesweiten Stopp für den zivilen Einsatz von Drohnen verhängt hat, nachdem eine Reihe von Sichtungen über militärischen Einrichtungen die Sicherheitsbedenken verstärkt hat. Die Entscheidung kommt wenige Tage, nachdem ähnliche Vorfälle vorübergehende Flughafenschließungen erzwungen hatten, einschließlich einer längeren Störung am wichtigsten Drehkreuz von Kopenhagen. "Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Sicherheitslage, und wir müssen während des EU-Gipfels bestmögliche Arbeitsbedingungen für die Streitkräfte und die Polizei gewährleisten, wenn sie für die Sicherheit zuständig sind." Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sagte am Sonntag in einer Erklärung. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!