Dänemark und Norwegen wollen ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich verstärken

Dänemark und Norwegen haben sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zu verbessern, wobei beide Nationen, Mitglieder der NATO, Pläne für eine engere Zusammenarbeit innerhalb des Bündnisses und des breiteren nordischen Kooperationsrahmens skizzieren.

Die beiden Länder sind an Industriepartnerschaften interessiert, die ihre jeweiligen Verteidigungssektoren stärken und gleichzeitig ihr Engagement für die Sicherheit der Ukraine angesichts der anhaltenden regionalen Herausforderungen bekräftigen.

Als Teil der Strategie, die in einer gemeinsamen Erklärung (via Reuters) angekündigt wurde, wird sich die militärische Koordination auf verschiedene Bereiche erstrecken, insbesondere im Hohen Norden und im Nordatlantik, um eine stärkere Präsenz in diesen wichtigen Bereichen zu gewährleisten.

Diese Initiative, die im Mai Gestalt annehmen soll, kommt zu einer Zeit, in der die europäischen Staats- und Regierungschefs unter wachsendem Druck stehen, ihre Verteidigungsinvestitionen zu erhöhen, nachdem der Präsident der Vereinigten Staaten die NATO-Mitglieder aufgefordert hat, ihre Beiträge zu erhöhen. Im Moment bleibt abzuwarten, wie sich diese Vorschläge entwickeln und sich auf die regionale Sicherheit auswirken werden.