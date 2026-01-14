Dänemark und Grönland reisen ins Weiße Haus zu Gesprächen mit Vance

HQ

Dänemark und Grönland werden am Mittwoch in Washington einen entscheidenden Moment erleben, wenn ihre Außenminister den US-Vizepräsidenten JD Vance im Weißen Haus treffen. Die Gespräche folgen auf wochenlange scharfe Rhetorik von Präsident Donald Trump, der erneut gefordert hat, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über Grönland übernehmen.

Trump argumentiert, die arktische Insel sei entscheidend für die Sicherheit der Vereinigten Staaten und müsse Washington gehören, um Russland und China in Schach zu halten. Dänemark und Grönland lehnen diese Ansicht entschieden ab, bestehen darauf, dass Grönland nicht zum Verkauf steht, und warnen, dass Bedrohungen zwischen Verbündeten internationale Normen untergraben.

Donald Trump und JD Vance // Shutterstock

Ziel des Treffens ist es, die Spannungen abzubauen und Wege zu finden, die Sicherheitsbedenken der Vereinigten Staaten zu adressieren, ohne die roten Grenzen der Souveränität zu überschreiten. Dennoch herrscht in Kopenhagen und Nuuk große Sorge, dass die Gespräche konfrontativ und öffentlich schädlich werden könnten.

Die Führung Grönlands betonte kürzlich die Einheit mit Dänemark statt die Unabhängigkeit. Ministerpräsident Jens Frederik Nielsen sagte, dass Grönland, falls es sich entscheiden müsse, an Dänemarks Seite stehen würde – eine Botschaft, die Außenminister Vivian Motzfeldt wiederholte.

Trump hat diese Äußerungen abgetan, sie als "ihr Problem" bezeichnet und signalisiert, dass er sich nicht von seiner Position zurückziehen werde. Mit hochkochenden Emotionen gilt das Treffen im Weißen Haus weithin als entscheidender Moment... nicht nur für Grönland, sondern auch für die transatlantischen Beziehungen in der Arktis.

