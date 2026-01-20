Dänemark und Grönland erkunden NATO-Mission in der Arktis

HQ

Dänemark und Grönland haben die mögliche Entsendung einer NATO-Mission in Grönland und der Arktis besprochen, sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Montag.

Poulsen sprach nach einem Treffen in Brüssel mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte und grönländischer Außenministerin Vivian Motzfeldt. Er sagte, der Vorschlag sei von der NATO zur Kenntnis genommen worden und könne die Grundlage für einen zukünftigen Sicherheitsrahmen in der Region bilden.

"Der NATO-Generalsekretär hat dies zur Kenntnis genommen, und ich glaube, wir können nun hoffentlich einen Rahmen schaffen, wie dies erreicht werden kann", sagte Poulsen und fügte hinzu, dass der Plan mit den Gesprächen mit der grönländischen Regierung übereinstimmt.

Obwohl die Details noch begrenzt sind, signalisiert die Ankündigung, dass Dänemark und Grönland eine stärkere Beteiligung an der Planung der arktischen Verteidigung in Erwägung ziehen. Für den Moment können wir nur abwarten, wie sich diese Mission entfaltet (oder ob doch). Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...

Troels Lund Poulsen auf X:

Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Zeit.

Weder ich noch meine grönländische Kollegin Vivian Motzfeldt haben dies ein Geheimnis daraus gemacht, als wir heute hier in Brüssel hier in Brüssel den NATO-Generalsekretär Mark Rutte und die EU-Auswärtige Chefin Kaja Kallas getroffen haben.

Dennoch hatten wir drei konstruktive Treffen, in denen wir diskutierten, wie wir gemeinsam die Sicherheit in der Arktis erhöhen können. Dänemark hat in enger Zusammenarbeit mit Grönland bereits Investitionen im Wert von 88 Milliarden DKK vereinbart, die die Sicherheit in der Arktis und im Nordatlantik erhöhen sollen.

Aber es wird mehr gebraucht. Auch von unseren NATO-Verbündeten. Daher lautete unsere gemeinsame Botschaft, dass eine gemeinsame NATO-Mission in Grönland eingerichtet werden sollte.

Später trafen Vivian Motzfeldt und ich auch die nordischen Verteidigungsminister, deren Länder zu den derzeit in Grönland stattfindenden Übungen gehören.

Die Zeiten rufen nach Einheit. Danke an unsere Verbündeten, dass sie für Grönland und Dänemark eingestanden sind.