Dänemark stellt 4,9-Millionen-Dollar-Plan zur Bekämpfung des Rassismus gegen Grönländer vor

Dänemark verstärkt seine Bemühungen zur Bekämpfung des Rassismus gegen Grönländer mit einem neuen Aktionsplan und investiert in den nächsten vier Jahren rund 4,9 Millionen US-Dollar, wie aus einer Pressemitteilung des staatlichen Senders DR vom Montag hervorgeht. Die Regierung hat 12 Schlüsselinitiativen zur Bekämpfung der systemischen Diskriminierung der Grönländer vorgestellt, die bisher weitgehend übersehen wurde. Einer der Höhepunkte des Plans besteht darin, dass Grönländer ihre Nationalität offiziell als grönländisch in ihren Pässen eintragen können, um ihre einzigartige kulturelle Identität zu bestätigen. Parallel dazu plant die Regierung, die Dolmetscherdienste zu verbessern und Bildungseinrichtungen in die Förderung eines integrativeren Umfelds für grönländische Studenten einzubinden. Der Schritt wurde von der grönländischen Führung begrüßt, wobei die Abgeordnete Aaja Chemnitz ihn als ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung des Rassismus nicht nur für Grönländer, sondern auch für andere marginalisierte Gruppen bezeichnete. Dies folgt auf die umstrittene Einstellung von psychologischen Tests, die zuvor im dänischen Kindervermittlungssystem verwendet wurden und von denen viele argumentierten, dass sie für grönländische Familien kulturell unangemessen seien.

