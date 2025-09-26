Dänemark schließt NATO-Konsultationen nach Drohnenangriffen aus

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Dänemark nach den Drohnenaktivitäten, die Anfang dieser Woche zivile und militärische Gebiete gestört haben, keine NATO-Konsultationen suchen wird, so der Außenminister, der darauf hinwies, dass das Bündnis nur in seltenen Fällen auf Artikel 4 zurückgegriffen hat und dass die derzeitige Situation einen solchen Schritt nicht rechtfertigt. "Artikel 4 wurde in der gesamten Geschichte der NATO neunmal aktiviert, zuletzt zweimal in Bezug auf Polen und Estland, also haben wir keinen Grund, dies zu tun." Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte vor Reportern. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!