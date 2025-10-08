Dänemark plant Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Am Dienstag kündigte die dänische Regierung Pläne an, den Zugang zu sozialen Medien für Kinder unter fünfzehn Jahren einzuschränken, wobei Eltern möglicherweise ab dreizehn Jahren eine eingeschränkte Nutzung gewähren dürfen. Premierministerin Mette Frederiksen nutzte ihre Rede am Dienstag bei der Eröffnung von Folketing, um den Vorschlag vorzustellen, und verwies auf Bedenken über die wachsenden Auswirkungen von Bildschirmen auf die Kindheit und die soziale Interaktion. Der Plan spiegelt die Bemühungen in anderen Ländern wider, darunter Australien, das bereits Schritte in Richtung ähnlicher Beschränkungen unternommen hat. Während die Maßnahme darauf abzielt, junge Nutzer zu schützen, muss die Regierung noch klären, welche Plattformen betroffen wären oder wie das Verbot durchgesetzt werden soll. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!