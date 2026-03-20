Dänemark packte still und leise Blutsäcke und Landebahnbomben, falls Trump Grönland überfallen sollte

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Es gibt einen Satz, der vor achtzehn Monaten wie Satire gelesen hätte: Dänemark flog Blutlieferungen nach Grönland, um sich auf einen US-Angriff vorzubereiten. Und doch sind wir hier.

Laut dem dänischen öffentlich-rechtlichen Sender DR (der mit Quellen aus der dänischen Regierung, den Geheimdiensten sowie Beamten in Frankreich und Deutschland sprach) sowie über The Guardian verbrachte Kopenhagen die ersten Wochen des Jahres 2026 damit, diese Maßnahmen still und leise vorzubereiten, um eine Invasion seines engsten Verbündeten seit acht Jahrzehnten abzuwehren.

Die Szene anscheinend: Dänische Soldaten besteigen einen Militärtransporter nach Grönland. In ihrer Ausrüstung: Sprengstoffe, um die Start- und Landebahnen in Nuuk und Kangerlussuaq zu sprengen, um US-Flugzeuge am Landen zu hindern. Außerdem: Blutbeutel aus dänischen Blutbanken, falls jemand angeschossen wird. Das Ziel: eine Insel, die technisch gesehen immer noch zu Dänemark gehört. Der potenzielle Aggressor: die Vereinigten Staaten von Amerika.

Dänischer Soldat // Shutterstock

Der Auslöser war natürlich Donald Trumps erneute Drohungen im Januar, Grönland "auf die harte Tour" zu erobern. Die europäischen Hauptstädte waren seit der US-Wahl 2024 stillschweigend alarmiert, doch der Moment, der die Krise angeblich auskristallisierte, war der US-Angriff am 3. Januar auf Venezuela. Am Tag darauf erklärte Trump, dass die USA Grönland "sehr dringend" bräuchten. Am Tag darauf sagte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, ein US-Angriff auf einen NATO-Verbündeten würde das Ende des Bündnisses selbst und der gesamten Nachkriegssicherheitsordnung bedeuten.

Europas Reaktion war schnell und nach den Maßstäben der europäischen Verteidigungskoordination fast schockierend entschlossen. Eine Vorhut aus dänischen, französischen, deutschen, norwegischen und schwedischen Soldaten landete in Grönland, gefolgt von einer Hauptstreitmacht mit Elitetruppen. Dänische Kampfjets wurden gestartet. Ein französisches Kriegsschiff steuerte den Nordatlantik an. Das Ziel war laut den Quellen der DR bewusst: so viele verschiedene Nationalflaggen wie möglich auf grönländischem Boden zu bringen, sodass jeder US-Versuch, sie zu besetzen, Washington dazu zwingen würde, gleichzeitig eine feindliche Handlung gegen mehrere NATO-Verbündete zu begehen.

"Wir befinden uns seit April 1940 nicht mehr in einer solchen Lage", sagt eine dänische Verteidigungsquelle und bezieht sich auf die nationalsozialistische Besatzung Dänemarks. Der Vergleich wurde nicht leichtfertig gemacht. Mitten in all dem geschah etwas Bemerkenswertes: Europa hat sich zusammengerissen. Geheime Gespräche zwischen europäischen Staats- und Regierungschefs (die laut DR unmittelbar nach der US-Wahl 2024 begannen) sollen den Kontinent auf ein neues Maß an strategischer Kohäsion gebracht haben. Ein namentlich nicht namentlich ranghoher französischer Beamter sagte dem Sender, die Grönlandkrise sei ein Wendepunkt gewesen: "Europa hat ein für alle Mal erkannt, dass wir in der Lage sein müssen, unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten."