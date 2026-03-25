Mette Frederiksen tritt nach Wahlniederlage zurück

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Mette Frederiksen ist offiziell zurückgetreten, nachdem ihre Dreiparteienkoalition bei der Parlamentswahl keine parlamentarische Mehrheit sichern konnte.

Der Rücktritt wurde laut einer offiziellen Erklärung am Mittwoch im Schloss Amalienborg König Friedrich X. vorgelegt. Es wird erwartet, dass Frederiksen während der Verhandlungsbeginn weiterhin eine Übergangsrolle innehat.

Da keine klare Mehrheit entsteht, stehen die dänischen Parteien nun vor der Herausforderung, eine tragfähige Koalition zu bilden. Frühe Signale deuten auf schwierige Gespräche hin, bei denen sich mehrere Blöcke und Führungspersönlichkeiten für Einfluss in der nächsten Regierung positionieren.

Nach den Ergebnissen betonte Frederiksen die Dringlichkeit einer Einigung und warnte, dass globale Instabilität (von anhaltenden geopolitischen Spannungen bis zu wirtschaftlicher Unsicherheit) wenig Raum für politische Blockade lässt. "Die Welt wartet nicht auf uns", sagte sie.

Zu den potenziellen Machtfaktoren zählen Namen wie Lars Løkke Rasmussen und Troels Lund Poulsen. Wir müssen abwarten, wie sich das Ergebnis entwickelt.