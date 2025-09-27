Dänemark meldet neue nicht identifizierte Drohnen über seiner größten Militärbasis

HQ

Drohnensichtungen in Dänemark beherrschten in den letzten Tagen die Schlagzeilen, doch die letzte Nacht wirkte im Vergleich dazu relativ ruhig. Dänische Militärbeamte haben jedoch gerade von Sichtungen unbekannter Drohnen in der Nähe mehrerer Verteidigungsanlagen über Nacht berichtet. Die Sprengsätze wurden unter anderem über dem Luftwaffenstützpunkt Karup gesichtet, so dass der Luftwaffenstützpunkt kurzzeitig für den kommerziellen Verkehr gesperrt werden musste, wobei auch aus Norwegen, Deutschland und Litauen mögliche Sichtungen gemeldet wurden. "Die dänische Verteidigung kann bestätigen, dass in der vergangenen Nacht an mehreren Standorten der dänischen Verteidigung Drohnen beobachtet wurden. Es wurden mehrere Fähigkeiten eingesetzt", sagte ein Sprecher in einer E-Mail an Reuters. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!