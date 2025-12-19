Dänemark kauft Norwegens Kongsberg-Raketensysteme, um strategische Küstenlinien vor Russland zu verteidigen

HQ

Dänemark hat einen Vertrag im Wert von mehr als 100 Millionen Euro unterzeichnet, um Küstenverteidigungsraketensysteme von Norwegens Kongsberg zu erwerben, was seine Fähigkeit zum Schutz strategisch wichtiger Gewässer stärkt, wie die dänischen Verteidigungsbehörden in einer Erklärung bekannt gaben.

Das Abkommen umfasst mehrere Küstenraketenbatterien , die mit der Naval Strike Missile ausgestattet sind und eine Reichweite von über 300 Kilometern hat. Erste Auslieferungen werden für 2026 erwartet, obwohl die Behörden nicht bekannt gaben, wie viele Systeme gekauft werden.

Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die mit Russland verbunden sind

Die Übernahme wird Dänemarks Kontrolle über wichtige maritime Engpässe stärken, einschließlich des Zugangs zur Ostsee durch die Dänischen Meerenge, die für NATO-Operationen von entscheidender Bedeutung sind. Dänische Verteidigungsbeamte erklärten, die Systeme würden die Abschreckung erhöhen und Bedrohungen auf See von Land aus bekämpfen.

Dänemark kauft die Systeme über einen direkten Vertrag mit Kongsberg, um eine schnelle Bereitstellung zu gewährleisten, angesichts erhöhter Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die mit russischen militärischen Aktivitäten und hybriden Bedrohungen zusammenhängen.