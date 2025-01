Dänemark ist nicht zu stoppen: Eine beispiellose Siegesserie von 35 Spielen bei der Handball-Weltmeisterschaft

HQ

Nach drei Wochen neigt sich die Handball-WM 2025 dem Ende zu. Vier Finalisten sind noch dabei, darunter Vorjahressieger Dänemark, nicht aber Finalist Schweden, der es nicht einmal ins Viertelfinale geschafft hat. Die Halbfinals finden heute (Donnerstag, 30. Januar) und morgen (Freitag, 31. Januar) statt.

In letzter Zeit kann niemand mehr Dänemark aufhalten. Die dänische Herrenmannschaft hat das Turnier, das alle zwei Jahre ausgetragen wird, dreimal in Folge gewonnen, 2019, 2021 und 2023. Außerdem gewannen sie die Goldmedaille in Paris 2024 (Silber in Tokio, Gold in Rio).

Nach dem Viertelfinalsieg gegen Brasilien am Mittwoch (33:21) haben sie eine beispiellose Siegesserie von 35 Spielen ausgebaut. Auch wenn sie in der ersten Halbzeit, die mit 15:12 endete, zu viel Boden an Brasilien ließen. Brasilien ist zweifacher Weltmeister bei der süd- und mittelamerikanischen Handballmeisterschaft der Männer, die 2020 ins Leben gerufen wurde (der letzte Weltmeister ab 2024 ist Argentinien).

Dänemarks nächster Rivale ist Portugal, das am Freitag in Bærum in der Nähe von Oslo in Norwegen stattfindet. Es sollte ein relativ einfacher Sieg werden, aber Portugal ist der Durchbruch des Turniers: eine Nation, die seit Beginn des Wettbewerbs im Jahr 1938 noch nie unter den ersten Vier stand und nur ein Halbfinale zuvor erreicht hat. Im Viertelfinale besiegten sie Deutschland mit 31:30.

Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft 2025



Donnerstag, 30. Januar: Frankreich - Kroatien (21:00 Uhr)



Freitag, 31. Januar: Dänemark - Portugal (20.30 Uhr)