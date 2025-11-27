Dänemark hat eine Night Watch geschaffen... Nicht für White Walkers, sondern für Donald Trump

HQ

In Kopenhagen hat das Außenministerium still und leise ein Ritual wiederbelebt, das aus diesem Fantasy-Epos entnommen klingt: eine nächtliche Wache gegen unvorhersehbare Bedrohungen. Nur gibt es diesmal keine Drachen oder White Walkers, nur Donald Trump.

Jeden Abend um 17 Uhr, wenn die dänische Hauptstadt sich dem Ende zuneigt, wird ein engagiertes Team zusammenkommen, um die Worte und Bewegungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu verfolgen. Bis 7 Uhr morgens werden ihre Ergebnisse in einem morgendlichen Bericht zusammengefasst, der durch die Korridore der Regierung geschickt wird und sicherstellt, dass die Minister mit den neuesten Entwicklungen aus einer Welt, die nur einen halben Tag entfernt ist, ausgestattet sind.

Die Initiative entstand aus dem Debakel in Grönland in diesem Frühjahr, als Trump darüber nachdachte, die arktische Insel zu kaufen oder zu erobern. Beamte erkannten, dass in einer Welt, in der der nächste Schritt des US-Präsidenten um 3 Uhr morgens dänischer Zeit getwittert werden konnte, ständige Wachsamkeit unerlässlich war.

Dänemark hat eine koordinierte "Nachtwache" geschaffen

Anstatt dass jeder Diplomat nervös die Nachrichtenfeeds über Nacht aktualisiert, hat Dänemark eine koordinierte "Nachtwache" geschaffen, eine kollektive, fast ritualisierte Anstrengung, um Trumps jede Äußerung zu befolgen. Es ist, wie Politiken anmerkt (über The Guardian), eine von mehreren Möglichkeiten, wie sich die dänische Diplomatie an die Unvorhersehbarkeit der zweiten Trump-Regierung angepasst hat.

Jacob Kaarsbo, ehemaliger Chefanalyst bei der dänischen Verteidigungsnachrichtendienst, fasst es unverblümt zusammen: Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten unser verlässlichster Verbündeter sind, ist vorbei. "Allianzen basieren auf gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen Bedrohungswahrnehmung. Trump teilt nichts davon mit uns, und ich würde behaupten, er teilt es nicht mit den meisten Europäern."

Während Kopenhagens Wächter also keine eisigen Burgen oder antike Mauern bewachen, patrouillieren sie eine modernere und verwirrendere Grenze: die volatile Welt der Geopolitik des 21. Jahrhunderts, in der ein einziger Tweet Nationen verunsichern kann. In Dänemark wartet die Nachtwache, die Stifte bereit und die Bildschirme leuchten, um das Reich vor dem Unerwarteten zu schützen, eine Trump-Aussage nach der anderen.