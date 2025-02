Dänemark gewinnt zum vierten Mal in Folge die Handball-Weltmeisterschaft der Männer

HQ

Vier Weltmeisterschaften in Folge zu gewinnen, klingt nach etwas Unglaublichem, fast Unglaublichem. Im Falle der IHF-Weltmeisterschaft der Männer schien es jedoch unvermeidlich, das logischste Ergebnis: Dänemark regiert im Männerhandball mit einer Überlegenheit, die von keiner anderen Nation erreicht wird.

Das Finale am Sonntag im norwegischen Baerum endete das Finale zwischen den beiden anderen Gastgebernationen Kroatien und Dänemark mit 32:26 zugunsten der dänischen Mannschaft. Die skandinavische Mannschaft lag nie hinter den Balkanländern zurück, die in allen Bereichen besser waren (76 % Schussgenauigkeit gegenüber 57 %). Mathias Gidsel stach mit 10 Toren für Dänemark als MVP und bester Torschütze hervor und vereitelte jeden kroatischen Versuch, das Spiel auszugleichen.

Es schien, je mehr Kroatien sich bemühte, desto besser wurde Dänemark. Eine glatte Rote Karte für Marko Mamic bedeutete, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit endgültig für Dänemark kippte und in den letzten 20 Minuten sogar mit 10 Toren in Führung ging.

Dänemark gewann 2019 seine erste Handball-Weltmeisterschaft und gewann alle zwei Jahre drei weitere Spiele, womit sie eine Serie von 36 ungeschlagenen Spielen ausbauten. Außerdem gewannen sie die Goldmedaille in Paris 2024 (Silber in Tokio, Gold in Rio). Kroatien hat den Titel seit 2003 nicht mehr gewonnen.

Mit dem erstaunlichen Sieg Dänemarks endet die Handball-Weltmeisterschaft 2025, bei der Frankreich auch die Bronzemedaille gegen Portugal in einem -ehrlich gesagt- viel spannenderen Spiel gewann, 35:34, durch ein Tor von Torhüter Charles Bolzinger in letzter Sekunde. Die nächste Ausgabe findet im Januar 2027 in Deutschland statt.