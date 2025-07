Dänemark - Schweden: Auftakt der EURO 2025 für nordische Rivalitäten

HQ

Die UEFA Women's EURO 2025 lässt es nicht spazieren. Es beginnt mit einem Paukenschlag: Dänemark gegen Schweden, eine klassische nordische Rivalität, die unter dem Druck eines großen Turniers erneuert wird. Am Freitag richten sich alle Augen auf Genf, wenn zwei bekannte Gegner in einem Spiel aufeinandertreffen, das den Ausgang der Gruppe C beeinflussen könnte, bevor es richtig losgeht.

Für Dänemark geht es nicht nur um Punkte. Es geht um Stolz. Erst vor wenigen Wochen wurden die Dänen in Solna mit 1:6 gedemütigt, eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie gnadenlos Schweden sein kann, wenn man ihnen Raum zum Atmen lässt. Stina Blackstenius erzielte an diesem Abend einen Hattrick und kehrt in Topform zurück, nachdem sie mit Arsenal die Champions League gewonnen hatte. Ohne die verletzte Flügelspielerin Fridolina Rolfö strotzt Schwedens Angriff immer noch vor Tiefe und Gefahr.

Aber Dänemark wird nicht einknicken. Trainer Andrée Jeglertz, einmal auf der schwedischen Trainerbank, weiß genau, womit er es zu tun hat. Mit Pernille Harder an der Spitze und Signe Bruun als Spielerin wird Dänemark versuchen, das Tempo zu drosseln, tiefer zu stehen und im richtigen Moment zuzuschlagen. Die Chemie zwischen den Spielern auf beiden Seiten ist tief. Harder und die schwedische Kapitänin Magdalena Eriksson, Partnerinnen abseits des Platzes, könnten sich im direkten Kampf wiederfinden.

Schweden ist der Favorit, keine Frage. Als sechster Platz der Weltrangliste haben sie bei den letzten drei großen Turnieren das Halbfinale erreicht und sind für den Druck solcher Nächte gerüstet. Aber Turnierauftakte können unbeständig sein, und Dänemark hat die Angewohnheit, sich der Situation zu stellen, wenn man es am wenigsten erwartet. Fragen Sie einfach die Niederlande im Jahr 2017.

